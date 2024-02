Alice Campello, la risposta al commento contro Chiara Ferragni: "Ma perché?"

Alice Campello e l'incontro con Chiara Ferragni

La nota imprenditrice digitale è al centro di una bufera mediatica a causa del caso pandoro Balocco, delle uova di Pasqua e delle bambole Trudi (inchieste legate ad alcune iniziative di beneficenza con testimonial la Ferragni). Dopo la multa di un milione di euro da parte dell'Antitrust, l'imprenditrice digitale è stata oggetto anche di un'indagine per truffa. Un periodo non facile dunque per Chiara Ferragni, che certamente può contare sull'appoggio dell'amica Alice Campello. Le due si sono incontrate e hanno postato una foto su Instagram, raccontando l'affetto che le lega. "Chiara" accompagnato da una serie di cuoricini rossi, ha scritto lady Morata a corredo di uno scatto con l'amica. Parole a cui la bionda dei Ferragnez ha replicato: "Ti voglio bene davvero". Alice però è stata costretta a replicare a chi sul suo post ha attaccato l'influencer...