Morata re dei 'manolitos': la svolta da 60 milioni di euro dell'ex Juve

Non solo calcio e Atletico Madrid nella vita di Alvaro Morata , che recentemente è diventato proprietario di Manolo Bakes , una caffetteria rinomata per una delle sue specialità: i " manolitos ". Il marito di Alice Campello ha iniziato questa nuova avventura imprenditoriale con un amico ed ex calciatore, oggi diventato un uomo d'affari, Pablo Nuno .

Alvaro Morata, da calciatore ad imprenditore

L'ex Juventus e Nuno hanno comprato l'intero marchio di proprietà della famiglia Manzano. La vendita è stata chiusa a circa 60 milioni di euro, a cui si aggiunge l'apporto finanziario che il calciatore ha investito quando è entrato nella società. L'azienda era partita con la produzione di un semplice croissant, che nel tempo si è evoluto declinandosi in svariate variabili, ampliando così la propria nicchia di mercato. "È un marchio fatto per il consumo di gruppo, quindi è molto presente in occasione di eventi, feste, ecc.", ha dichiarato l'amministratore delegato dell'azienda in un'intervista per Emprendedores. Oltre Morata, anche altri calciatore sono rimasti colpiti da questa azienda, come i fratelli Fernández, Nacho e Alex, e Thiago Alcántara. Tra gli obiettivi di Manolo Bakes per il 2024 anche quello di ampliare il numero di sedi entro la fine del 2024 (si prevede di arrivare a 70). Al momento la società ne ha più di 40 a Madrid, Barcellona, Valencia, Coruña, Valladolid, Siviglia, Saragozza e Santander. Neanche a farlo apposta una delle ultime storie di Alice Campello è una storia 'golosa' raffigurante un pesciolino in versione cartoon. A commento dell'immagine le parole di lady Morata: "A stomaco vuoto/dopo aver mangiato".