Morata segna al Real Madrid e si trasforma in un fantasma: cosa è successo

L'Atletico Madrid si è preso la sua rivincita contro il Real Madrid. La formazione di Simeone, dopo la sconfitta in Supercoppa spagnola, ha ripagato con la stessa moneta i blancos nel match di Copa del Rey al Wanda Metropolitano. La gara dopo l'equilibrio dei 90' è andata fino ai supplementari ma stavolta sono stati i Colchoneros a trovare il doppio guizzo decisivo per andare avanti. Prima Griezmann e poi Riquelme hanno fissato il punteggio sul 4 a 2 finale. Durante il match è stato protagonista, come al solito in stagione, anche Alvaro Morata, autore di un curioso episodio dopo il gol.