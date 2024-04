Clasico, ancora polemiche: "Florentino Perez dall'arbitro prima di Real-Barça"

Nonostante siano passati già diversi giorni dal Clasico, continuano le polemiche al seguito dell'ultima sfida tra Real Madrid e Barcellona. Ad accendere il fuoco ci aveva già pensato Joan Laporta, presidente blaugrana, in merito al gol fantasma non assegnato a Yamal e che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Questione che, come ammesso dal numero 1 del club catalano, verrà approfondita, senza escludere l'ipotesi di una ripetizione della gara. In queste ore un'altra notizia, però, ha acceso gli animi intorno alla sfida di domenica scorsa.