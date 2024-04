Guardiola e il futuro: clamorosa confessione, scartato il Barcellona!

Pep Guardiola al Barcellona ? Più di una suggestione, se a confermarlo è proprio il tecnico del Manchester City , ex calciatore e allenatore dei blaugrana. Ma il ritorno all'ombra del Camp Nou non sarebbe sulla panchina, bensì... in un'altra veste. A confessarlo è stato lui ad Aitana Bonmatì , centrocampista del Barça femminile, nel documentario di TV3. La calciatrice spagnola, infatti, ha chiacchierato con il trainer dei citizens, quest'ultimo reduce dalla qualificazione nella finale di FA Cup.

Bonmatì, a quel punto, dice a Guardiola che quando lei ricoprirà quel ruolo, sarà lui il tecnico del Barça, visto che ha ammesso di voler allenare per ancora diverse stagioni. Guardiola la interrompe e scherza: "Ho detto che potrei, ma in realtà non allenerò fino a 80 anni". Poi aggiunge scherzosamente: "Non preoccupatevi, tornerò gratis. Sarò il presidente del Barcellona e ti assumerò come direttore sportivo, questo è l'accordo che faremo! Vediamo chi offrirà cosa a chi...". Guardiola di nuovo al Barcellona, in un futuro remoto, potrebbe diventare realtà, ma per ora sembra scartata l'ipotesi di un ritorno sulla panchina blaugrana.