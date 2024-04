Guardiola furioso dopo l'Fa Cup: "È inaccettabile, non cambierà mai nulla"

Il Manchester City si è qualificato in finale di Fa Cup , dove affronterà la vincente di Coventry-Manchester United , imponendosi con il risultato di 1-0 sul Chelsea grazie al gol nei minuti finali di Bernardo Silva . Dunque, i Citizens rialzano la testa dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid ai calci di rigore . Al termine della vittoria sui Blues Guardiola ha mostrato tutta la sua rabbia proprio per la poca distanza di giorni tra una sfida e l'altra. Il tecnico del City ha dichiarato: "È impossibile, ne va della salute dei giocatori. Onestamente, non è normale. Ho il coraggio di dirtelo, è inaccettabile, 120 minuti con tutta l'emozione, il finale di Madrid, il modo in cui perdiamo e tutto il resto. Non capisco come siamo sopravvissuti oggi".

Guardiola: "Questi ragazzi sono leggende"

Guardiola ha poi aggiunto: "Pensi che le nostre richieste cambieranno qualcosa? L'unico potere che ho è dirlo qui. Non cambierà nulla, lo so. Perché giocare oggi e non domani, con un giorno libero, quando Coventry, Chelsea e United non giocano a metà settimana? Perché non avere un giorno in più per la salute dei giocatori? Ricordo che due o tre anni fa era lo stesso. Il mercoledì giocammo a Dortmund, abbiamo viaggiato, e sabato rigiocammo subito contro il Liverpool. Non è solo una questione fisica. Per come abbiamo giocato a Madrid, mentalmente è così difficile recuperare. Questi ragazzi sono leggende per quello che hanno fatto in sette anni".