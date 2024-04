Bernardo Silva, riscatto dopo il rigore: porta il City in finale di Fa Cup

Nell'atto conclusivo del torneo i Citizens affronteranno la vincente della sfida tra Coventry e Manchester United, in programma domani.

Manchester City-Chelsea, la partita

Il primo tempo si gioca a grande intensità con occasioni da una parte e dall'altra. Il Chelsea si rende pericoloso sfruttando gli ampi spazi lasciati liberi dai Citizens senza però riuscire a trovare il vantaggio. Da segnalare l'occasione fallita da Jackson a tu per tu contro Ortega e la grande giocata di Palmer che sfiora il gol dell'1-0. Nel secondo tempo sono ancora i Blues a rendersi pericolosi, sempre con Jackson, ma l'estremo difensore di Guardiola risponde ancora presente. A sbloccare il risultato per la formazione di Guardiola ci pensa Bernardo Silva con una conclusione deviata all'84'. Inutili gli attacchi finali del Chelsea che prova in tutti i modi a prolungare la sfida senza però essere abbastanza concreto.