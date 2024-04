Guardiola ora ha un grande rimpianto: "Non gli ho dato lo spazio che meritava"

Anche i migliori possono sbagliare, lo ha dimostrato Guardiola con la gestione di Cole Palmer . Il talentuoso trequartista inglese ha segnato 20 gol in stagione ed è una, se non l'unica, nota positiva del Chelsea . I londinesi hanno puntato molto su di lui, acquistandolo dal Manchester City per ben 47 milioni di euro . Una cifra forse in quel momento spropositata, ma che ora sta ripagando con ottime prestazioni. "È un giocatore eccezionale. Non gli ho dato i minuti che forse avrebbe meritato e che ora ha con i Blues . Lo capisco perfettamente. È un ragazzo timido con molto potenziale. Sta giocando in modo fantastico, ma la decisione di cederlo è stata presa per tante ragioni" - ha spiegato Pep .

Guardiola e la cessione di Palmer: la rivelazione

"Cole è arrivato, ha accettato le gerarchie presenti in squadra e dopo uno o due anni ha detto: 'Non voglio giocare qui'. Io allora gli ho risposto: 'Riyad (Mahrez, n.d.r.) se ne andrà e avrai una possibilità', ma lui ha insistito: 'No, non giocherò qui, voglio andarmene'. Così gli ho detto che poteva farlo. Ha ottenuto quello che voleva, è un bene per lui" - ha spiegato Guardiola. Una versione che si discosta da quella offerta da Palmer: "Non avrei mai voluto lasciare il Manchester City. Non era mia intenzione. Volevo partire in prestito per un anno, per poi tornare ed essere pronto per la prima squadra. Il club però mi disse che un prestito non era possibile: un'eventuale partenza sarebbe avvenuta soltanto a titolo definitivo. Così è arrivata la chiamata del Chelsea: sono davvero felice di aver fatto questa scelta" - ha dichiarato a 'Sky Sports' a gennaio. E ora avranno l'occasione di vedersi faccia a faccia nella semifinale di Fa Cup.