Bufera City, Haaland e De Bruyne scaricati da Guardiola: "Toglici dal campo"

La rivelazione di Guardiola e i commenti dei tifosi

Nella conferenza stampa post partita, Guardiola ha rivelato: "Akanji, De Bruyne e Haaland mi hanno chiesto di uscire. Non potevano continuare. Stavano giocando splendidamente e io non sono fan delle sostituzioni, lo sapete, ma me l'hanno chiesto, non ce la facevano". Proprio quelle sostituzioni, specialmente quelle relative al belga e al norvegese, avevano scatenato particolari reazioni dei tifosi del City sui social: Da "pessimi calci di rigore, perché Pep ha sostituito Haaland quando i rigori erano un evento probabile?” e “perché ha tolto KDB e Haaland?!” a “dò la colpa agli inutili cambi di Pep. Chi fa queste sostituzioni?”, sono solo alcuni dei commenti dei sostenitori Citizens apparsi sui social.