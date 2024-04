Real Madrid di rigore, Guardiola fuori dalla Champions! Sfiderà il Bayern

La Champions League finalmente ha le sue quattro semifinaliste. Dopo le qualificazioni di Psg e Borussia Dortmund , che si affronteranno per il primo posto in finale, questa sera anche il Real Madrid e il Bayern Monaco entrano a far parte delle migliori quattro d' Europa . Dopo il pirotecnico 3-3 dell'andata, la squadra di Guardiola va subito sotto nel punteggio dopo 12': ad aprire le marcature per gli ospiti ci pensa il solito Rodrygo prima della traversa colpita da Haaland pochi minuti dopo. Nella prima frazione di gara i padroni di casa mantengono costantemente il possesso del pallone arrivando spesso alla conclusione con i Blancos di Ancelotti attenti a ripartire in contropiede.

I Citizens rimettono il punteggio in parità al 76' con Kevin De Bruyne. Nei tempi supplementari ecco la mossa a sorpresa di Pep, che toglie Haaland dal campo facendo entrare Alvarez. La situazione però non cambia e la sfida si prolunga fino ai calci di rigore. Dagli 11 metri Modric si fa ipnotizzare da Ederson, Lunin annulla le conclusioni di Bernardo Silva e Kovacic e il penalty decisivo lo realizza Rudiger.

Bayern Monaco-Arsenal 1-0

La semifinale tra Bayern Monaco e Arsenal, dopo il 2-2 dell'andata caratterizzato da spettacolo e polemiche, è decisamente equilibrata per tutta la durata del primo tempo e non solo. La formazione di Tuchel, reduce da un periodo complicato in Bundesliga, si porta avanti nel punteggio con la rete di Kimmich al 63': il centrocampista tedesco è bravo ad inserirsi in area e a colpire di testa in maniera decisa. Gli ingressi in campo di Gabriel Jesus e Trossard per la formazione di Arteta non riescono a dare una scossa e i Gunners escono sconfitti dopo 180' ricchi di emozioni e colpi di scena.