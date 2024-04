Paura Girona, grave scontro di gioco in allenamento: calciatori in ospedale

Tanta paura in casa Girona : durante la sessione di allenamento c'è stato un violento scontro tra Juanpe e Yan Couto , con i due giocatori che hanno battuto la testa, facendo spaventare il resto della squadra. In seguito la seduta è stata sospesa e i calciatori sono stati trasportati in ospedale per accertamenti . Dopo il timore iniziale, ora il clima sembra più sereno. Lo spagnolo ha rimediato una frattura del naso , che lo terrà fuori dal campo per circa due settimane, mentre il brasiliano ha subito solo un taglio sul sopracciglio.

Girona, le condizioni di Couto e Juanpe

I due giocatori si possono considerare fuori pericolo, ma quasi certamente Michel dovrà rinunciare a entrambi per la prossima giornata della Liga contro il Las Palmas. La notizia migliore riguarda però la loro salute e dopo un momento di estrema paura, ora la squadra può tirare un sospiro di sollievo. Il club ha diramato un comunicato sulle loro condizioni, dopo gli accertamenti: "Juanpe e Yan Couto hanno subito un forte shock durante l'allenamento di oggi e sono stati portati in ospedale, da dove sono già stati dimessi. Juanpe ha riportato una frattura al naso e resterà fuori per circa due settimane. Yan Couto ha rimediato un forte colpo e un taglio sul sopracciglio e sarà valutato domani". Al momento, il Girona si trova al terzo posto in classifica, con 7 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid quarto. I catalani sono aritmeticamente in Europa, un grande successo per il club, e ora stanno lottando per cercare di tenere ben salda la posizione per partecipare alla prossima Champions League. E probabilmente dovranno farlo senza Couto, un punto di riferimento della squadra: per il difensore brasiliano sono 30 le presenze in campionato, condite da 1 gol e 8 assist. Mentre Juanpe, sicuramente out, ha preso parte a 15 match.