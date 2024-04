Ancelotti: "Giusto che Xavi resti". Poi la risposta a Laporta su Real-Barça...

Il Real Madrid ha ipotecato la Liga con la vittoria nel Clasico contro il Barcellona. Non è fatta, ma mancano ancora pochissimi punti per i blancos per festeggiare lo scudetto: "7 punti per vincere e l'obiettivo è farli il prima possibile" ha detto Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad. Il tecnico italiano ha voluto confermare l'entusiasmo del momento dopo la semifinale di Champions raggiunta: "Abbiamo tutta la carica possibile".

Ancelotti, conferenza Real Sociedad-Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza in vista della prossima sfida di campionato e ha risposto alle varie domande dei giornalisti presenti, soprattutto quelle sui singoli: "Bellingham ha avuto un problema di stomaco, Rodrygo l'influenza ma ci saranno. Mendy no, preferisco lavori in vista della Champions". Poi una riflessione su Guler: "Non ha avuto opportunità perché le partite sono state esigenti. Meritava più minuti e ora potrebbe giocare".

Il tecnico ha continuato con gli elogi a Vinicius: "La sua caratteristica migliore è la continuità. Ha molti margini di crescita dentro l'area di rigore e nei movimenti senza palla, ma ha l'umiltà giusta per crescere". Poi sul Pallone d'Oro: "Lo darei a Vinicius e Bellingham". In chiusura sulla ripetizione del Clasico e la permanenza di Xavi al Barcellona: "Quella di Laporta è un'opinione e io non commento le opinioni... Xavi ha fatto un ottimo lavoro, conosce il club e credo sia la decisione giusta".

