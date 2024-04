Atletico Madrid, tris Champions al Bilbao. Vince anche il Girona

L' Atletico Madrid batte 3-1 l' Athletic Bilbao e consolida il quarto posto in classifica a quota 64 punti. La gara è stata decisa dalle reti di De Paul , Correa e dall'autorete di Simon. Agli ospiti non basta la rete del momentaneo pareggio di Nico Williams . Nel pomeriggio il Girona ha battuto 2-0 il Las Palmas , salendo momentaneamente al secondo posto in classifica con 71 punti , a +1 sul Barcellona e meno 13 dal Real Madrid prossimo alla vittoria del campionato. Dopo un rigore per parte sbagliato nel primo tempo, prima da Ramirez e poi da Dovbyk , Lopez ha sbloccato il risultato al 26° prima del raddoppio dello stesso Dovbyk al minuto 12 della ripresa, sempre dal dischetto.

Tris Getafe e Alaves

Vittoria per 3-1 del Getafe sul campo dell'Almeria. In gol Greenwood (doppietta) e Mata. Serve a poco ai padroni di casa (nel finale in dieci per un doppio giallo a Viera) la rete del momentaneo pari di Lozano. Con questo successo il Getafe si porta a 43 punti in classifica, mentre l'Almeria resta fermo all'ultimo posto in classifica a quota 14. Cala il tris anche l'Alaves che in casa la spunta sul Celta Vigo grazie alle reti, tutte nel secondo tempo, di Simeone, Guridi e Benavidez.