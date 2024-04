Isco apre su rigore, Salas risponde: pari nel derby Betis-Siviglia

Il derby tra Betis e Siviglia finisce in parità. Le due formazioni sono scese in campo in serata nel match valevole per la 33ª giornata della Liga con il match che è terminato sul risultato di 1-1. Ad aprire la sfida ci ha pensato il gol di Isco al 38' su calcio di rigore, mentre la rete del pareggio è stata siglata da Salas al 56' su assist di Acuna. Il Betis, dopo le due vittorie consecutive contro Valencia e Celta Vigo, resta al settimo posto in classifica valido per l'accesso in Conference League. Dall'altro lato il Siviglia non riesce ad ottenere il quarto successo di fila e resta in 13ª posizione.