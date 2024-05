Caso Negreira, decade l’accusa di corruzione per il Barça: la reazione del club

Dopo mesi di grandi tensioni in casa Barcellona per lo scoppio del Caso Negreira, oggi è arrivata un'importante notizia sulle presunte irregolarità commesse dal club catalano. Il Tribunale di Barcellona ha infatti revocato le accuse di corruzione mosse verso i dirigenti blaugrana per dei pagamenti all’ex vicepresidente del Comitato tecnico degli Arbitri. Un comportamento che aveva suscitato scalpore in Spagna, con l'ipotesi presunti favori arbitrali che avrebbero influenzato il corso del campionato.

Caso Negreira, cade l'accusa di corruzione: la reazione del Barcellona Il club blaugrana ha chiaramente accolto in maniera positiva la notizia, che cancella ogni possibile ripercussione in termini di penalizzazioni: "Il Tribunale di Barcellona ha revocato la decisione del giudice del 'Caso Negreira' di accusare di corruzione l'FC Barcelona e i dirigenti indagati per pagamenti all'ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA). In un'ordinanza alla quale l'EFE ha avuto accesso, la sezione 21 del Tribunale di Barcellona concorda con la Procura Anticorruzione e le difese e annulla l'accusa di corruzione nel caso Negreira. Il FC Barcelona si mostra soddisfatto del significato della decisione emessa oggi dal Tribunale di Barcellona nella misura in cui conferma l'approccio difeso dal Club e respinge l'ipotesi del presunto reato di corruzione. Manteniamo la convinzione che attraverso la Giustizia potranno essere definitivamente chiariti i fatti oggetto della denuncia e potrà essere provata l'assoluta innocenza del Club".

Barcellona, sospiro di sollievo per Laporta e Bartomeu La decisione del Tribunale di Barcellona è stato un vero e proprio sospiro di sollievo per il presidente del club catalano Joan Laporta e per il suo predecessore Josep María Bartomeu. I due, insieme ad altri dirigenti, erano infatti stati accusati di aver pagato con delle tangenti José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnoli. Adesso il Barcellona potrà quindi concentrarsi sul definire la situazione allenatore, con un nuovo nome che avanza per prendere il posto di Xavi.

