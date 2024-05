Barcellona, Xavi saluta e Deco incontra il nuovo allenatore: "C'è l'accordo"

Clamoroso quanto sta succedendo a Barcellona. Il club potrebbe cambiare la guida tecnica dopo aver fatto un riavvicinamento con Xavi nelle scorse settimane. I blaugrana avevano già iniziato a guardarsi attorno quando a gennaio l'allenatore di Terrassa aveva deciso di non continuare la sua avventura in panchina, ma dopo il buon cammino e le avances di Laporta-Deco per provare a convincerlo c'era stato il dietrofront. Nelle ultime settimane, però, il modo di giocare del Barca non è piaciuto al presidente e, soprattutto, dopo la gara col Girona con la sfuriata del numero uno blaugrana . Il tutto poi si è notevolmente ampliato con le dichiarazioni dello stesso allenatore sulla società.

Barcellona-Xavi ai saluti: situazione Flick

"I tifosi e i soci del Barça devono capire che la situazione è complicata. Soprattutto a livello finanziario per competere con i nostri principali rivali: sia il Real in Spagna o il resto dei top team in Europa". Queste sono state le parole che hanno fatto traboccare il vaso e creato una spaccatura tra Xavi e Laporta. Per questo motivo il club si è mosso alla ricerca di un sostituto e qualora non dovesse risanarsi la frattura, ecco che il Mundo Deportivo ha già individuato l'allenatore per la prossima stagione.

Nei giorni scorsi, infatti, Deco è stato avvistato assieme a Hansi Flick. L'ex Ct della Germania è il candidato in cima alla lista, seguito da quello di Rafa Marquez, per prendere le redini del Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo, molto vicino alle vicende blaugrana, i due hanno trovato l'accordo per un contratto annuale con l'opzione per uno ulteriore. Al momento, però, non è stato ratificato niente a Xavi, che intanto avrebbe ricevuto un'offerta importante dalla nazionale della Corea del Sud che ha prontamente rifiutato.