Laporta, rabbia e urla per il flop Barça a Girona: il labiale è chiarissimo

Laporta arrabbiato dopo la sconfitta del Barcellona contro il Girona. Non tanto per lo scudetto consegnato al Real Madrid , era soltanto questione di poco, bensì per come ha giocato la squadra e non è detto posso cambiare qualcosa per il futuro. Dalla Spagna il Chiringuito ha ripreso il presidente mentre era a colloquio con Deco, Rafa Yuste, Enric Masip e Alejandro Echevarría, quest'ultimo senza una posizione riconosciuta, ma una persona di massima fiducia del numero uno blaugrana.

Laporta arrabbiato: il labiale del presidente

"Questo non può essere" ha ripetutamente detto Laporta al termine della sconfitta per 4-2 contro il Girona. Raramente è stato così arrabbiato ha affermato il Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo ha poi sottolineato come la sua rabbia fosse ancora maggior e per questo motivo ad alcuni testimoni e giornalisti presenti nell'area è stato chiesto di allontanarsi.

Sempre dalla Spagna hanno fatto il punto di questo finale di stagione e di come potrebbero cambiare le carte in tavola qualora il Barcellona non dovesse arrivare secondo e perdere così la possibilità di giocare la Supercoppa spagnola, che porterebbe ben 8 milioni nelle casse del club. Uno scenario diverso da questo, scrivono dal quotidiano, potrebbe scoperchiare un vaso di Pandonra con effetti imprevedibili.