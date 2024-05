Laporta ha deciso, ora è ufficiale: Xavi via dal Barcellona dopo l'ultima di Liga

Adesso è ufficiale: si separano le strade di Xavi e Barcellona. Con una nota apparsa sul suo sito ufficiale, il club catalano ha ufficializzato l'interruzione del rapporto con il tecnico. Per quanto riguarda il prossimo allenatore blaugrana, in Germania parlano di "accordo verbale" fra Flick e la società di Liga, mentre il quotidiano "As" si spinge oltre parlando di intesa biennale già raggiunta tra le parti. Insomma, il tedesco sembra il candidato numero uno per sostituire Xavi sulla panchina del Barcellona.