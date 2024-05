“Non ci sarà in finale di Champions”: Ancelotti annuncia un grande escluso

Il conto alla rovescia per la finale di Champions League è iniziato, ma il Real Madrid dovrà fare i conti con un'assenza importante : Aurelien Tchouameni. Il francese non ci sarà per la sfida contro il Borussia Dortmund e lo ha rivelato direttamente Carlo Ancelotti in conferenza stampa in vista del match contro il Betis Siviglia: " Sta lavorando per recuperare in vista degli Europei". Il francese è ai box da inizio maggio per un problema al piede e le sue condizioni sono state monitorate giornalmente.

Real-Borussia, Ancelotti perde Tchouameni

L'assenza di Tchouameni toglierà una grande carta dalle mani di Ancelotti. Il motivo? La sua grande duttilità. Infatti in stagione ha giocato sia da centrocampista sia da difensore centrale, soprattutto quando i Blancos hanno dovuto sopperire a numerosi infortuni in quella zona di campo. In stagione ha collezionato 38 presenze e ha messo a segno 3 gol e 1 assist. L'unico ostacolo che ha dovuto superare sono stati i problemi fisici, che ora gli costeranno la sua prima finale di Champions League.

Le parole di Ancelotti in conferenza stampa

"Tchouameni è escluso per la finale - ha esordito l'allenatore del Real Madrid. Poi ha aggiunto: "Penso che recupererà per l'Europeo”. Sulla "decima" conquistata ben dieci anni fa: "Abbiamo un ricordo molto vivido di quello che è successo. È lì che questa generazione ha iniziato a vincere titoli. Molti continuano, ma ci sono anche giovani che si stanno assumendo delle responsabilità. Tutto è iniziato lì". Sul pallone d'oro: "Non lo so. Se avremo la fortuna di vincere la Champions League, i giocatori del Real Madrid avranno maggiori possibilità di vincere questo titolo individuale. Ma per noi non è questa la cosa più importante”. Infine sul ritiro di Kroos: "I giocatori veterani, le leggende, devono scegliere il proprio destino. Toni ha preso questa decisione e va rispettata. Dobbiamo dirgli addio come meglio possiamo. Rispetto la sua decisione, è quella di un uomo con le palle, è la realtà. Sostituire uno così è quasi impossibile, ma questa squadra ha nei giovani le risorse per assumersi la responsabilità e seguire la strada tracciata negli ultimi dieci anni".