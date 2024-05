Xavi saluta con una vittoria: Siviglia ko. Il Barça chiude a -10 dal Real

Cala il sipario sulla Liga . A chiudere i giochi sono Siviglia e Barcellona, scese sul campo del Sanchez-Pizjuan senza avere nulla da perdere. Ad aggiudicarsi il match sono i blaugrana di Xavi - prossimo all'addio - che si impongono con il risultato di 2-1. Una gara ad altissimi ritmi con tante occasioni da entrambe le parti. I catalani terminano dunque il campionato al 2º posto a -10 dal Real Madrid campione di Spagna. Gli andalusi deludono invece le aspettative per il secondo anno consecutivo, salutando il pubblico di casa con un bottino di soli 41 punti e un inconsolabile 14º posto (a controbilanciare la 12ª posizione finale dello scorso anno fu il trionfo in Europa League).

Il racconto della partita

A sbloccare le marcature sono gli ospiti con Lewandowski. L'ex Bayern riceve l'assist di Cancelo e intercettando al volo batte Nyland al 15'. Ma quindici minuti dopo En-Nesyri firma il pareggio ricevendo un filtrante da Soumaré e calciando alle spalle di Ter Stegen. Reagiscono allora i blaugrana, che nel giro di pochi minuti sfiorano in due occasioni il doppio vantaggio con Pedri, fermato una prima volta dall'ottimo intervento del portiere e in seguito dalla traversa.

Segue allora un acceso botta e risposta, con entrambe le formazioni che vedono frantumarsi sul palo un'occasione da gol per parte. Restano alti i ritmi anche nella ripresa. Gli ospiti si riportano in vantaggio con Fermin Lopez con un gran tiro dal limite (59'). Il giocatore lanciato da Xavi corre ad abbracciare il suo allenatore subito dopo il gol. Al 72', Ter Stegen si alza in volo e nega a Pedrosa il pareggio. Si torna allora subito dall'altra parte con Gundogan che serve un gran pallone in area a Ferran Torres ma il guardalinee chiama il fuorigioco. Al triplice fischio il risultato resta invariato. Finisce l'era Xavi.

Le altre partite

Successo in trasferta per il Maiorca, che supera il Getafe con una inaspettata rimonta compiuta nei minuti di recupero. Al gol di Alvarez al 48' infatti, gli ospiti rispondo dapprima con Muriqi al 90' e tre minuti dopo con Maffeo che raccoglie gli ultimi 3 punti della stagione. Gli uomini di Aguirre chiudono così al 15º posto superando il Las Palmas - entrambe le squadre si assestano a quota 40 punti - che nella sfida interna contro l'Alaves non è andata oltre l'1-1. La formazione di García Plaza si ferma invece in 10ª posizione a tre lunghezze dal Valencia di Baraja, anch'egli reduce da un pareggio rimediato sul campo del Celta Vigo: 2-2 il risultato finale.