Flick è il nuovo allenatore del Barcellona: comunicato ufficiale e dettagli

Barcellona, addio Xavi: il comunicato

Questa la nota della società: "L'FC Barcelona e Xavi Hernández Creus hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto che legava l'allenatore e il suo staff al Club fino alla fine della stagione 2024/25. Il Club esprime pubblicamente la propria gratitudine a Xavi e al resto del suo staff tecnico per l'impegno, la dedizione e la generosità dimostrati e per le agevolazioni concesse per la risoluzione del vincolo contrattuale. Allo stesso modo gli auguriamo buona fortuna e successi per il futuro, sia a livello personale che professionale". Ora è stata messa la parola fine, dopo il tira e molla degli scorsi mesi, che prima aveva portato la leggenda spagnola a salutare il club, per poi tornare sui suoi passi. Fino alla decisione finale del patron dei blaugrana.