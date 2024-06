Sergio Ramos dice addio al Siviglia: occasione di mercato a zero?

Le strade di Sergio Ramos e del Siviglia si separano nuovamente. Il difensore spagnolo era tornato ad indossare la maglia della sua terra per un motivo commovente , dopo aver già giocato lì tra settore giovanile e prima squadra dal 1996 al 2005. Poi la lunghissima esperienza al Real Madrid , la parentesi al Psg e infine il ritorno a casa. La seconda esperienza al Siviglia però, per volontà dello stesso Sergio Ramos, termina dopo un solo anno.

Ramos saluta Siviglia: occasione di mercato a zero

Questa la nota con cui il club andaluso ha salutato il difensore: "Sergio Ramos ha informato il Siviglia che non continuerà a lavorare nel club di Nervión nella prossima stagione, dopo aver realizzato il suo sogno di tornare nel club in cui si è formato come giocatore e ha raggiunto lo status di calciatore internazionale. Sergio Ramos ha collezionato 37 presenze nella stagione 23/24, per un totale di 3.301 minuti e 7 gol".

Nella giornata di domani il saluto alla tifoseria: "Il Siviglia ringrazia Sergio Ramos per il suo impegno, la sua leadership e la sua dedizione durante questa stagione e gli augura le migliori fortune per la sua prossima sfida professionale. Sergio Ramos si congederà pubblicamente questo martedì alle 11.00 nella sala stampa del Ramón Sánchez-Pizjuán, accompagnato dal presidente José María del Nido Carrasco". Sergio Ramos diventa così svincolato, e quindi un'appetibile occasione come parametro zero.