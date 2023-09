Sergio Ramos torna a Siviglia: il motivo commuove

"Certi amori fanno dei giri immensi e poi... ritornano". Una frase che calza a pennello per quanto riguarda la scelta che è stata fatta da Sergio Ramos. In un tempo in cui il vil denaro la fa da padrone, basta vedere il mercato arabo in questa sessione estiva, l'ex Real Madrid e Psg ha dato ascolto al suo cuore. A distanza di 18 anni il centrale è tornato dove tutto ebbe inizio, ovvero il Siviglia. Un paio di mesi da svincolato in attesa di fare la sua scelta. La volontà di tornare a casa, dove è cresciuto e dove ha mosso i primi passi verso la storia. Mercato chiuso, le sirene dalla Turchia (Galatasaray) e dall'Arabia Saudita con l'Al-Ittihad a spingere con un contratto importante e poi il volo privato per Siviglia.