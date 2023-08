"Sergio Ramos, opzione Galatasaray dopo la qualificazione in Champions"

Lo spagnolo, secondo quanto riferito in queste ore dal Marca, potrebbe accasarsi in Turchia, e precisamente al Galatasaray dove sono presenti, tra gli altri, giocatori come Icardi, Mertens e Angelino.

"Sergio Ramos, opzione Galatasaray"

Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, Ramos avrebbe in ballo tre opzioni: andare (come diversi suoi illustri colleghi) in Arabia Saudita, provare l'esperienza negli Stati Uniti e nella Mls, oppure continuare a giocare in Europa ma solo in un club che disputerà la prossima Champions League. E il Galatasaray, proprio ieri sera, ha centrato la qualificazione nella coppa europea più importante: i giallorossi, nello spareggio contro il Molde, dopo il successo per 2-3 all'andata, ieri si sono imposti per 2-1. A segno, neanche a dirlo, ancora Icardi, che in Turchia ha ritrovato condizione e vena realizzativa. La decisione definitiva non sarebbe ancora stata presa da Sergio Ramos, anche se lo spagnolo preferirebbe restare ancora ai massimi livelli e in una piazza dal tifo caldo: tutto quello che, quindi, troverebbe dai campioni di Turchia. Il difensore avrà ancora tempo per riflettere: il mercato turco chiuderà il 15 settembre, quello in Arabia il 20.