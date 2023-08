Champions League, Icardi gol e Galatasaray ai gironi: 2-1 contro il Molde

Il Galatasaray di Mauro Icardi accede alla fase a gironi della Champions League . Dopo il 3-2 dell'andata in casa del Molde , la squadra turca tra le mura amiche vince 2-1 ed ottiene la qualificazione. Ancora una volta a segno il centravanti ex Psg e Inter , che con un calcio di rigore al 7' ha sbloccato il risultato prima della rete di Hestad al 66'. Inutili i tentativi degli avversari nel finale di gara per cercare di portare la sfida ai supplementari: Angelino al 93' chiude i giochi.

Champions League, avanti Young Boys e Braga

Nessun problema per lo Young Boys contro il Maccabi Haifa. Dopo lo 0-0 dell'andata in Israele gli svizzeri si sono imposti nettamente con il risultato di 3-0: apre le marcature Itten al 23' e dopo 5' ecco il raddoppio grazie all'autogol di Seck. In apertura di secondo tempo, precisamente al 46', Ugrinic chiude la sfida firmando il tris che porta la sua squadra ai gironi di Champions. Avanza anche lo Sporting Braga che mantiene il vantaggio dell'andata (vinta 2-1) e in casa del Panathinaikos ottiene un'altra vittoria grazie alla rete di Bruma all'83'.