Sergio Ramos lascia il Psg dopo due stagioni: l'annuncio ufficiale

Sergio Ramos lascia il Psg dopo due anni. L’annuncio è arrivato direttamente dal club parigino e dallo stesso difensore spagnolo ex Real Madrid . Il centrale classe 1986, arrivato in Francia nell'estate del 2021 dopo una vita passata con la maglia dei Blancos , con il Psg ha collezionato 57 presenze realizzando cinque gol e contribuendo alle vittorie di due campionati e una Supercoppa francese, senza però riuscire ad avvicinarsi al successo in Champions League . Domani i campioni di Francia giocheranno in casa contro il Clermont nell'ultima giornata della Ligue 1 e il difensore potrà salutare tutti i suoi tifosi.

Sergio Ramos, l'annuncio dell'addio

Il Paris Saint Germain ha annunciato l'addio di Sergio Ramos tramite i propri canali social, ringraziandolo per quanto fatto con il club francese in questi due anni. Il difensore, pochi minuti dopo, ha voluto scrivere: "Domani sarà un giorno speciale, domani dirò addio a un'altra tappa della mia vita, dirò addio al Psg. Non so in quanti posti ci si possa sentire come a casa, però, senza dubbio, il Psg, la tifoseria e tutta Parigi per me sono stati uno di questi".