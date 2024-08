Ancelotti chiama, Bellingham non risponde. E Carlo lo frega così: siparietto Real

Clima più che sereno in casa Real Madrid. I blancos, reduci dalle vittorie in Liga e in Champions e con un mercato che ha regalato gli arrivi di Endrick e, soprattutto, di Kylian Mbappé, stanno preparando la prossima stagione. Nonostante il ko rimediato nell'amichevole contro il Barcellona, si ride e si scherza tra le merengues, e il primo a farlo, come spesso capita, è proprio il tecnico Carlo Ancelotti. L'ultimo episodio ha coinvolto, oltre all'allenatore, anche Vinicius e soprattutto Bellingham.