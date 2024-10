Carvajal, infortunio shock! Le lacrime, la reazione dei compagni e il post

Gara praticamente finita al Bernabeu, sta scorrendo il terzo dei quattro minuti di recupero. Carvajal prova a colpire la palla per spazzarla, ma nel contrasto con Yeremy Pino incastra la sua gamba tra quelle dell'avversario: il movimento del ginocchio è decisamente innaturale, e il classe 1992 resta al suolo dolorante . Che sia qualcosa di serio sia successo al suo ginocchio destro lo si capisce fin da subito a causa delle grida di dolore del terzino spagnolo, che è costretto ad abbandonare il campo in barella. Compagni di squadra che si sono subito avvicinati per tranquillizzarlo, pur consapevoli della gravità dell'infortunio viste le reazioni a caldo (ad esempio Rudiger, con le mani nei capelli).

Tutto lo stadio ha accompagnato la sua uscita in piedi tra gli applausi, ma il responso, come testimoniato sui social dallo stesso Carvajal, è quello temuto. "Confermata una una grave lesione al legamento crociato, dovrò passare in sala operatoria e stare fuori dal campo per qualche mese. Non vedo l'ora di iniziare la guarigione e tornare come una bestia. Grazie mille a tutti per i vostri messaggi, mi sento molto amato": così Carvajal sui social, postando anche una foto di lui comunque sorridente nonostante tutto. Questa mattina è arrivata anche la nota del Real Madrid: "In seguito agli esami effettuati su Dani Carvajal dai medici del Real Madrid, al giocatore è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore, la rottura del legamento collaterale esterno e la rottura del tendine popliteo della gamba destra. Sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni".