Nadal, e ora? Dalla Spagna uno scenario irreale: “Ha tutti i requisiti”

Il mondo dello sport e del tennis sono ancora sotto shock per l'annuncio del ritiro di Rafa Nadal . Nonostante il fisico gli avesse dato diverse noie negli ultimi anni, lo spagnolo aveva resistito tornando a giocare nei tornei principali. Nella giornata di giovedì è arrivata la decisione ufficiale del tennista, che ha definitivamente appeso la "racchetta al chiodo". Le incognite sul suo futuro hanno lasciato spazio a numerose ipotesi. Ci sarà per lui ancora spazio nel mondo dello sport? Dal quotidiano As rimbalza una clamorosa ipotesi sulla possibilità di vederlo alla presidenza della sua squadra del cuore: il Real Madrid .

Nadal il successore di Florentino Perez al Real Madrid? Le sue parole

La notizia che è seguita immediatamente a quella del ritiro dell'ormai ex tennista ha del clamoroso. Secondo le ultime indiscrezioni, da grande tifoso dei Blancos, potrebbe essere il profilo ideale per essere il prescelto alla successione di Florentino Perez alla guida del club.

"Se mi chiedete se fossi emozionato se diventassi presidente del Real Madrid? Ovviamente la risposta è sì. Sarei felice, ma non è nei miei piani di vita", ha detto una volta Nadal in un'intervista per "El Objectivo de La Sexta" quando era ancora ancora nel pieno della sua attività tennistica. E poi aggiunse:

"Se la vita mi mettesse in quella posizione e tutte le condizioni fossero soddisfatte, allora lo farei. Sono un grande fan del Real Madrid". Le condizioni sembrano esserci tutte: la prima prevede che il candidato alla presidenza debba essere spagnolo, la seconda è che abbia 20 anni di servizio come membro del club; la terza condizione è quella di fornire personalmente al club il 15 percento del budget annuale con fondi propri, il più possibile tramite investimenti di partner commerciali e sponsor da lui forniti. Non è una piccola somma, ma è anche difficile credere che Rafael Nadal non sia in grado di sostenerla. Insomma le condizioni ci sono tutte, cosa farà quindi Rafa?