"Non entra più nello spogliatoio": Simeone, e ora? Rivoluzione Atletico

BARCELLONA (SPAGNA) - Da qualche tempo all' Atlético Madrid hanno cominciato a pensare che sia arrivato il momento di avviare un nuovo ciclo. Ed è per questa ragione che considerato che Diego Pablo Simeone è intoccabile, Miguel Angel Gil Marin ha cominciato dai suoi collaboratori più stretti, quelli che a suo modo di vedere dovranno dare forma al new deal colchonero. Ed è proprio con questo obiettivo che ha affidato il dipartimento "Affari e Operazioni" a Oscar Mayo e, soprattutto, nominato Carlos Bucero nuovo direttore generale del settore più importante: "Fútbol". Una scelta che ha finito per ridimensionare, e pure tanto, le mansioni di Andrea Berta . Ed è per questa ragione che il dirigente bresciano - ds rojiblanco dal 2017, ma entrato nel club quattro anni prima - ha deciso che la sua avventura a Madrid sia arrivata al capolinea. Dopo essere stato uno dei protagonisti principali dell'età dell'oro dell'Atlético - con due trionfi in Liga, due finali di Champions e diversi altri titoli al fianco del Cholo - Berta non può ne vuole accettare un downgrade che non farebbe bene né a lui né alla società. Non a caso, l'ex ds del Genoa starebbe pensando a un addio anticipato che potrebbe addirittura arrivare prima della fine della stagione.

Rivoluzione in casa Atletico Madrid

Tra i meriti principali di Bucero c’è il fatto di aver gestito il capitolo cessioni la scorsa estate, riuscendo a diminuire sensibilmente la massa salariale del club. Un compito che fino a poco tempo fa sarebbe toccato a Berta: "Il suo ruolo è diventato talmente marginale che non entra più nemmeno nello spogliatoio perché il suo rapporto con i calciatori si è raffreddato", assicura la stampa spagnola. A questo punto resta da capire come la prenderà Simeone che in Berta aveva il suo primo interlocutore. Un sodalizio iniziato diversi anni fa e interrotto improvvisamente dall’irruzione di Bucero che, secondo quanto rivelato da Relevo, "non solo ha rotto la coppia Simeone-Berta, ma non era molto d’accordo nemmeno con l’ingaggio di Giuliano (il figlio del Cholo), arrivato in prima squadra soltanto perché è stato l’italiano a volerlo fortemente". Non a caso, lo stesso webmagazine ammette che "per la seconda volta dal 2011, l’Atlético ha cominciato a guardarsi intorno per evitare di essere preso di sorpresa da un eventuale e improvviso addio del Cholo". In realtà, la relazione tra Simeone e l’Atlético è talmente buona e fluida che non sarà di certo l’arrivo di un nuovo dg o ds a modificarla a tal punto da indurre Simeone a prendere una decisione del genere senza averne parlato ampiamente prima con Gil Marín.