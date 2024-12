Jesus Navas, Siviglia e l'addio al calcio: "Gli ultimi anni un calvario"

Jesus Navas, Siviglia e l'addio da leggenda

Jesus Navas ha raccontato le sue sensazioni a due giornate dall'addio al calcio: "Concludere con la vittoria di un Europeo è stato godersi tutto fino alla fine. Tutto finisce prima o poi. Nel 2023 ho vinto un altro titolo europeo con il Siviglia e due mesi fa battuto il Betis nel mio ultimo derby. Ultima gara in casa? Non ho chiesto all'allenatore di giocare (ride ndr), ma lui sa che vorrei sempre essere in campo per aiutare la squadra". Sull'addio al Siviglia: "Lascio la squadra in una situazione di classifica migliore rispetto agli ultimi anni, che sono stati molto complicati, per questo sono più tranquillo. In questo periodo ho cercato di aiutare la squadra, soprattutto i più giovani. Il Siviglia ha tantissimi giocatori promettenti e cresciuti in casa".

Il significato del numero 16, lo stesso indossato dall'amico Puerta deceduto a seguito di unn arresto cardiaco durante la gara con il Getafe: "Ho dato tutto per lui e spero trattino questo numero con l'affetto che Antonio meritava". Su gli ultimi pensieri da calciatore: "Mi vengono in mente tantissime cose e spero di godermi il momento. Non vedo l'ora di giocare la partita contro il Celta e dare il mio contribuito per ottenere un'altra vittoria. Poi che i tifosi siano felici, questo è quello che conta di più. Ultima partita al Bernabeu? Non è male salutarsi in uno stadio così importante e davanti a grandi giocatori".