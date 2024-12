Manchester City, la mossa anti-crisi di Guardiola: pronto il super colpo

Dopo la sconfitta contro la Juventus in Champions League, che ha allungato una striscia di risultati negativi senza precedenti per l'era Guardiola , il Manchester City sembra intenzionato a voler correre ai ripari nel mercato di gennaio. Una mossa inedita per il club, protagonista di grandi operazioni solo nella sessione estiva, ma che riflette l'inaspettata crisi dei campioni d'Inghilterra.

Manchester City, c'è il mercato per uscire dalla crisi

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester City sarebbe pronto ad investire pesantemente nel mercato di gennaio per trovare un sostituto di Rodri. I grandi obiettivi individuati da Pep Guardiola sono infatti Bruno Guimaraes del Newcastle e Martin Zubimendi della Real Sociedad. Due operazioni tutt'altro che semplici, visto la valutazione fatta dalle squadre proprietarie del cartellino. Per il centrocampista brasiliano si parla di ben 100 milioni di euro, una cifra considerata irrealistica dalla dirigenza del City. Zubimendi era finito invece nel mirino del Liverpool in estate, ma aveva scelto di rimanere ancora in Spagna. In ogni caso si tratterebbe di un'operazione non ordinaria da parte del City, che riflette delle necessità inaspettate e la grande crisi di risultati in questa prima parte di stagione. L'ultimo grande investimento a gennaio risale infatti addirittura al 2018, con l'arrivo di Aymeric Laporte dall'Athletic Bilbao per 65 milioni di euro.