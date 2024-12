Mbappé, il suo compagno ideale è un ex Juve. E sull’addio al Psg...

Zero sorprese: il Real Madrid ha conquistato la Coppa Intercontinentale con un secco 3-0 contro il Pachuca. Tra i protagonisti del match anche Mbappé, che ha sbloccato la partita al 37'. Il francese ha messo a segno il suo tredicesimo gol con la maglia dei Blancos, in questo inizio di stagione, e ha aggiunto nel proprio palmares il secondo trofeo dal suo trasferimento in Spagna, dopo la Supercoppa Europea vinta contro l'Atalanta in estate. L'ex Psg si sta integrando in una squadra stellare, ma non ha dubbi su chi sceglierebbe come compagno ideale.