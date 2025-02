Clamoroso Real Madrid, ko con l'Espanyol: l'Atletico vince e vola a -1

Pari senza reti tra Getafe e Siviglia nella 22esima giornata della Liga. Un punto a testa che non accontenta entrambe le formazioni: i padroni di casa si portano a 24 punti, mentre gli ospiti salgono a 28, a -4 dalla zona Europa della classifica. Netto successo per 5-1 del Villarreal in casa contro il Valladolid. In gol per i padroni di casa Perez, Gueye, Comesana, Barry e Suarez. Inutile per nel finale il guizzo di Amallah. Con questa vittoria il Villarreal sale a 37 punti in classifica, mentre il Valladolid resta ultimo con 15 punti.