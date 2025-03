Mbappé trascina il Real: 3-2 al Leganes, Ancelotti aggancia il Barcellona in vetta

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid ottiene la posta massima in un incontro molto più complicato e del previsto e aggancia il Barcellona in testa alla classifica di Liga, seppur con una partita in più. Al Santiago Bernabeu, dopo il vantaggio firmato da Mbappé su rigore dopo 32', il Leganes ribalta la sfida grazie a Garcia (33') e Raba (41'). Per gli uomini di Ancelotti, ai fini della controrimonta, sono decisive la rete di Bellingham al 47' e la doppietta del fuoriclasse francese ex Paris Saint-Germain al 76'.