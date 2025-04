Lewandowski, mazzata Barça: c’è lesione! La sfida Inter e i tempi di recupero

Nel momento più importante della stagione, a una settimana dalla finale di Coppa del Re contro il Real Madrid e a dieci giorni dal primo round con l'Inter nella semifinale di Champions, il Barcellona perde Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, capocannoniere della Liga, al 77' della gara di campionato contro il Celta ha dovuto chiedere la sostituzione toccandosi la parte posteriore della gamba sinistra, all'altezza del ginocchio. "Dobbiamo aspettare, gli faremo una risonanza per vedere cosa ha", si è limitato a dire Hansi Flick, soddisfatto per la vittoria in rimonta (da 1-3 a 4-3) ma meno per i gol subiti. "Quando vinciamo, ci piacciono questo tipo di partite. I gol che abbiamo preso sono arrivati per gli errori che abbiamo fatto, gliela abbiamo resa facile, ma è stata importante la reazione della squadra, che non si arrende mai, ha una mentalità incredibile”.