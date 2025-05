Barcellona, il turnover dura 45': il Valladolid spaventa, poi entrano Yamal e Raphinha e...

VALLADOLID (Spagna) - Conquista tre punti e si avvicina alla conquista della Liga , il Barcellona che passa in rimonta per 2-1 sul campo del fanalino di coda Valladolid già retrocesso. Flick sceglie l'ampio turnover cambiandone 10 su 11 del 3-3 contro i nerazzurri e proiettandosi già ritorno della semifinale di Champions a San Siro contro l'Inter. Al 6' però il Barça va sotto con la rete di Sanchez che batte il rientrate Ter Stegen . Al 38' la svolta con l'ingresso in campo di Lamine Yamal che cambia la partita. Ad inizio ripresa Flick manda dentro anche Raphinha e tra il 54' e il 60' gli azulgrana ribaltano tutto con la rete del brasiliano e quella di Fermin Lopez . Il risultato non cambia fino al triplice fischio: Barcellona a +7 sul Real Madrid chiamato a rispondere contro il Celta Vigo per prolungare il più possibile la lotta per il titolo a 3 dalla fine.

Pari Atletico, vince il Valencia

Frenata dell'Atletico Madrid che non va oltre lo 0-0 in casa dell'Alaves e sale a quota 67 punti, a meno nove dalla capolista Barcellona. Pareggio prezioso invece per l'Alaves, che avanza a 35, a +3 sulla zona salvezza. Vittoria per 4-2 del Villarreal contro l'Osasuna. In gol Perez (doppietta), Barry e Pepe. Non bastano agli ospiti i guizzi di Garcia e Oroz (su rigore). Con questo successo il Sottomarino giallo si porta a 58 punti in classifica consolidando il quinto posto, mentre l'Osasuna resta fermo a quota 44. Il Valencia batte 3-2 a domicilio il Las Palmas. A decidere il match una doppietta di Duro e l'autogol di Alex Suarez. Inutile per i padroni di casa la rete del momentaneo pari di Sandro Ramirez su rigore e il successivo guizzo finale di McBurnie. Con questo successo il Valencia sale a 42 punti in classifica, mentre il Las Palmas resta terzultimo a quota 32.

