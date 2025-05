Il Barcellona è campione di Spagna, 28° titolo! Ennesima magia di Yamal

Il Barcellona è campione di Spagna. Gli uomini di Hansi Flick , già reduci dalla vittoria nello scontro diretto con il Real Madrid (4-3), conquistano il 2º titolo consecutivo e il 28º nella storia del club blaugrana grazie al successo esterno nel derby con l’Espanyol firmato Lamine Yamal (53’) e Fermin Lopez (95'). La classifica riporta infatti un vantaggio sui Blancos di 7 punti a 2 giornate dal termine della Liga. Agli ultimi appuntamenti di campionato, il Barça affronterà il Villarreal al Montjuic e Atletico Bilbao al San Mamés. Si complica invece la classifica della formaizone di Manolo Gonzalez - rimasta in 10 in seguito all'espulsione nel finale di Leandro Cabrera - che resta ferma con 39 punti e un ritardo di sole 5 lunghezze da terzultimo posto. La prossima giornta c'è l'Osasuna in trasferta. A seguire, lo scontro salvezza con il Las Palmas.

I trionfi di Flick al Barça

Passato sotto la gestione Flick nel maggio 2024, il Barcellona conquista il primo trofeo stagionale imponendosi per 5-2 sul Real Madrid in finale di Supercoppa. Nella riedizione del Clasico in Coppa del Re, i blaugrana si aggiudicano il secondo titolo dell'annata per 3-2. Infine, trionfo nella Liga che vale l’en plein in Spagna.