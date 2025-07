Vinicius Jr, all in Arabia Saudita: pronta un'offerta mostruosa per la stella del Real Madrid

Che fra i tormentoni estivi ci siano anche le offerte faraoniche provenienti dal calcio arabo non è più una novità. Cifre sempre più complesse da concepire nel loro effettivo potere d'acquisto, con cui, sauditi in primis, hanno rilevato i cartellini di decine di calciatori in forza a club europei a fronte di somme plausibilmente paragonabili a quelle investite per acquisizioni societarie. Da icone come Cristiano Ronaldo, accolto de facto come uno degli ambasciatori della Saudi Vision 2030, a giovani talenti come Jhon Durán, la Saudi Pro League riserva miniere d'oro per ciascun nuovo arrivato. L'ultimo a entrare nell'orbita del campionato saudita è ora Vinicius Junior, la cui trattativa per il rinnovo del contratto con il Real Madrid, in scadenza nel 2027, sembra essere in fase di stallo. Ed è così che - stando a quanto riportato da TalkSport - l'Al-Hilal di Merih Demiral e Roberto Firmino avrebbe allora bussato alla porta dei Blancos con un'offerta da 350 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante classe 2000, a cui riserverebbe un contratto record da 1 miliardo divisi in 200 milioni a stagione per 5 anni.