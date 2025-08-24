Doppietta di Mbappé ed il Real Madrid vince ancora. Manita del Villarreal

OVIEDO (Spagna) - Kyllian Mbappé ancora a segno e seconda vittoria per il Real Madrid di Xabi Alonso . I Blancos chiudono la domenica della seconda giornata del La Liga vincendo a casa del Real Oviedo per 3-0 e rimangono a punteggio pieno. Protagonista del match Arda Guler : al 36' solo un miracoloso intervento di Escandell gli toglie la gioia del gol, due minuti più tardi il turco disegna un assist perfetto per il francese che riceve al limite dell'area, si libera dell'avversario e di destro sigla l'1-0. Sempre l'ex Psg protagonista nella ripresa nel mandare i titoli di coda: l'assist questa volta è di Vinicius Junior che ruba palla sulla trequarti dei padroni di casa e una volta arrivato al limite dell'area scarica sulla sinistra dove Mbappé di destro firma la sua doppietta. Dopo l'assist per il compagno c'è gioia anche per il brasiliano che al 93' cala il tris

Bene Osasuna, manita del Villarreal!

Nelle altre partite l'Osasuna ha sconfitto, in casa, per 1-0, il Valencia. All'Estadio El Sadar di Pamplona, gara decisa dal croato, ex Sampdoria e Crotone, Ante Budimir, in gol al 9'. A ruota, al 22', gli ospiti sono rimasti in dieci uomini, per via del rosso diretto inflitto ai danni di Gaya. Manita del Villarreal, che batte il Girona, in casa, per 5-0, e vola al comando della Liga, a quota 6 (punteggio pieno dopo due giornate insieme a Barcellona e Real ma con differenza reti a favore). All'Estadio de la Ceramica tutto facile per i padroni di casa: tripletta per l'ex Inter Tajon Buchanan e gol di Nicolas Pepe e del difensore di proprietà del Napoli Rafa Marin.

Infine la Real Sociedad rimonta il doppio svantaggio e pareggia 2-2 in casa contro l'Espanyol; ospiti avati 2-0 all'intervallo cn le reti di Milla (10') e al rigore di Puando nel recupero. Nella ripresa arriva la reazione dei "Txuri-urdinak" che tra il 61' ed il 68' riprendono il match con le reti di Barrenetxea e Oskarsson.