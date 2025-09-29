Bernal, clausola monstre nel rinnovo fino al 2029 con il Barcellona: la cifra è incredibile

Un lunedì da incorniciare per il Barcellona e per Marc Bernal: a sorpresa, il club ha siglato il rinnovo con il talento classe 2007 fino a giugno 2029. È il segnale più chiaro della fiducia che il Barça ripone sul suo gioiello, recentemente tornato in campo dopo un anno lontano dai campi per infortunio al ginocchio. Il contratto è stato firmato negli uffici del club, alla presenza di Laporta, Yuste e Deco, suggellando l’ambizione blaugrana di blindare la propria cantera. Ora tocca a Bernal rispondere sul terreno di gioco, con la promessa di scrivere una nuova pagina del suo futuro con il Barcellona.

Il rinnovo ufficiale

Il Barça e Marc Bernal hanno raggiunto l’accordo per estendere il suo contratto fino al 30 giugno 2029. La firma è avvenuta nella sede del club, con il presidente Joan Laporta, il vicepresidente Rafa Yuste e il direttore sportivo Deco a testimoniare l’importanza dell’operazione. Bernal, visibilmente emozionato, ha dichiarato: “È il giorno più felice della mia vita… da bambino sognavo di arrivare fin qui.”

Il contratto

In realtà, il rapporto tra Bernal e il Barça non era scoperto: già il 30 settembre 2024 il club aveva annunciato un «adjustment» del contratto, con scadenza fissata al 30 giugno 2026 e un’opzione per ulteriori tre anni (fino al 2029). All’epoca venne inserita una clausola rescissoria da 500 milioni di euro. Di fatto, il rinnovo odierno attua quell’opzione e «concretizza» la fiducia già manifestata dal club.

Il ritorno sul campo dopo l’infortunio

Bernal è rimasto fermo per poco più di un anno dopo la rottura del legamento crociato subita contro il Rayo Vallecano ad agosto 2024. Il 14 settembre 2025 ha fatto il suo rientro contro il Valencia, servendo un assist nel 6-0 finale. Questo rientro è stato visto come il primo passo verso la sua rinascita: il Barça lo ha già iscritto nel roster della Liga e intende dargli minutaggio nelle prossime settimane.

Le aspettative e il progetto tecnico

Il rinnovo fino al 2029 mostra che i catalani non considerano Bernal un investimento passeggero, ma una colonna del futuro. Il club punta a farlo crescere con gradualità, proteggendolo da pressioni e gestendo il suo impiego con cautela, dopo un anno difficile. Bernal stesso ha affermato: “Non ho fretta, voglio fare un passo alla volta dopo l’infortunio”. Il paragone con Busquets era già emerso nelle sue interviste; ora il Barça spera che diventi una certezza in mediana.

Il rilancio e i prossimi obiettivi

Ora inizia la vera prova: dare continuità dopo il lungo stop. Bernal dovrà conquistare la fiducia di Flick e del gruppo, evitare ricadute e contribuire con prestazioni solide. Il Barça, dal canto suo, lo tiene al centro del suo progetto. Il giovane centrocampista dovrà dimostrare che quel rinnovo è più che un gesto simbolico: è l’investimento su chi può scrivere il futuro blaugrana.

Il futuro

Con il rinnovo fino al 2029, il Barcellona ha spedito un messaggio forte: Marc Bernal è parte del progetto a lungo termine. Ora tocca al ragazzo crescere, restare sano, guadagnarsi spazio e ambire a un ruolo da protagonista. Il prossimo banco di prova sarà nelle partite con la Liga e le competizioni europee: lì sapremo se il rinnovo è stato solo un atto di fiducia o l’inizio di una grande storia.