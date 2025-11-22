Tuttosport.com
Barcellona, poker all'Athletic e aggancio in vetta al Real Madrid: in gol anche Lewandowski

I blaugrana volano in testa alla Liga in compagnia delle Merengues: in rete anche Ferran Torres (doppietta) e Fermin Lopez
1 min
Barcellona, poker all'Athletic e aggancio in vetta al Real Madrid: in gol anche Lewandowski© Getty Images

Terza vittoria di fila per il Barcellona che in Liga ha calato il poker in casa all'Athletic Bilbao. Blaugrana subito avanti con Lewandowski al 4° minuto di gioco, con il raddoppio che arriva al minuto 45 in pieno recupero con Ferran Torres. La ripresa si apre con la rete del trsi firmata da Fermin Lopez: il punto esclamativo alla gara lo mette ancora Ferran Torres al 90° su assist di Lamine Yamal. Il Barcellona aggancia così in testa alla classifica il Real Madrid a quota 31 punti, mentre l'Athletic Bilbao (in dieci uomini per quasi tutto il secondo tempo per il rosso a Sancet) resta fermo a 17 punti.

Celta Vigo ok di misura

Successo di misura per il Celta Vigo sul campo dell'Alaves. A decidere il match un rigore di Aspas al decimo minuto della ripresa. Con questa vittoria il Celta Vigo si porta a 16 punti in classifica, mentre l'Alaves resta fermo a quota 15.

Tutte le news di Liga

