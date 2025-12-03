Mbappé show, doppietta e Ronaldo agganciato: freccia sul record e il Real torna a vincere

Dopo tre pareggi di fila, il Real Madrid torna alla vittoria regolando senza problemi l'Athletic Bilbao per 3-0, portandosi così a -1 in classifica dal Barcellona capolista. La formazione di Xabi Alonso chiude i giochi già nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Mbappè al 7° minuto di gioco (assist di Alexander-Arnold) e alla firma di Camavinga al minuto 42 ancora su suggerimento della punta francese. Nella ripresa ancora Mbappè sigla la sua doppietta personale al 59° minuto su passaggio di Carreras: da segnalare nelle fila delle Merengues gli infortuni di Alexander-Arnold e Camavinga. Real Madrid che sale così in classifica a quota 36 punti mentre l'Athletic Bilbao torna alla sconfitta e resta ancorato in ottava posizione a 20 punti in compagnia del Getafe.