Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mbappé show, doppietta e Ronaldo agganciato: freccia sul record e il Real torna a vincere

Due gol del francese regolano la formazione basca: di Camavinga l'altra rete. Ora il Barça è ad una sola lunghezza
2 min
Mbappé show, doppietta e Ronaldo agganciato: freccia sul record e il Real torna a vincere © Getty Images

Dopo tre pareggi di fila, il Real Madrid torna alla vittoria regolando senza problemi l'Athletic Bilbao per 3-0, portandosi così a -1 in classifica dal Barcellona capolista. La formazione di Xabi Alonso chiude i giochi già nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Mbappè al 7° minuto di gioco (assist di Alexander-Arnold) e alla firma di Camavinga al minuto 42 ancora su suggerimento della punta francese. Nella ripresa ancora Mbappè sigla la sua doppietta personale al 59° minuto su passaggio di Carreras: da segnalare nelle fila delle Merengues gli infortuni di Alexander-Arnold e Camavinga. Real Madrid che sale così in classifica a quota 36 punti mentre l'Athletic Bilbao torna alla sconfitta e resta ancorato in ottava posizione a 20 punti in compagnia del Getafe.

Mbappé come CR7

Kylian Mbappé ha eguagliato il record di Cristiano Ronaldo del 2012 per il maggior numero di gol segnati in un anno solare (61 gol). Il record assoluto di gol segnati in un anno solare appartiene ancora a Lionel Messi con ben 91 reti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS