Terremoto Real Madrid, cacciato Xabi Alonso! Florentino ha scelto il nuovo allenatore, ecco chi è  

Fatale il ko in Supercoppa, il progetto post Ancelotti fallisce dopo pochi mesi. Decisione immediata anche sul sostituto
3 min
Xabi AlonsoReal Madrid
Terremoto Real Madrid, cacciato Xabi Alonso! Florentino ha scelto il nuovo allenatore, ecco chi è   © Getty Images

MADRID (Spagna) - L'avventira di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid è finita. Il club ha annunciato l'esonero dell'ex allenatore del Bayer Leverkusen neanche 24 ore dopo la sconfitta per 3-2 in Supercoppa contro il Barcellona. I Blancos avevano puntato su Xabi Alonso come erede di Carlo Ancelotti ma, malgrado un buon inizio, la stagione del Real ha iniziato a scricchiolare con sconfitte e pareggi inaspettati. In tutto questo, però, il Real è 2° in campionato a -4 a Barcellona e 7° in Champions League. 

Esonerato Xabi Alonso, il comunicato del Real Madrid

Il Real Madrid C. F. comunica che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo incarico di allenatore della prima squadra. 
Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutto il madridismo perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa.
Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in tutto questo tempo e augura loro buona fortuna in questa nuova fase della loro vita.

Scelto l'erede: ecco chi è

Il Real Madrid C. F. comunica che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra.  Álvaro Arbeloa è stato allenatore del Castilla dal giugno 2025 e ha svolto tutta la sua carriera di allenatore nel vivaio del Real Madrid dal 2020. Ha allenato la squadra Infantile A nella stagione 2020-2021, vincendo il campionato, la squadra Cadete A nella stagione 2021-2022 e la squadra Juvenil A dal 2022 al 2025. Come allenatore della Juvenil A, ha conquistato il triplete nel 2022-2023 (Campionato, Coppa del Re e Coppa dei Campioni) e il Campionato nella stagione 2024-2025.
Come giocatore, Álvaro Arbeloa ha fatto parte del Real Madrid in uno dei periodi di maggior successo della sua storia. Ha difeso la nostra maglia tra il 2009 e il 2016, in 238 partite ufficiali. Durante quel periodo ha vinto 8 titoli: 2 Coppe dei Campioni, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa europea, 1 Liga, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa di Spagna.
Con la nazionale spagnola, Álvaro Arbeloa ha anche fatto parte di un'epoca storica, vincendo i Mondiali del 2010 in Sudafrica e 2 Europei (2008 e 2012). Ha collezionato 56 presenze in nazionale.

