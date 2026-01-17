Buona la prima in Liga per il nuovo tecnico del Real Madrid nonché ex calciatore dei Blancos, Alvaro Arbeloa. Se l'esordio assoluto sulla panchina del Real è stato da dimenticare, a seguito della brutta sconfitta rimediata in Coppa del Re contro l'Albacete - club che milita in Segunda Division, momentaneamente al 17° posto in classifica -, lo stesso non si può dire per il match casalingo andato in scena quest'oggi contro il Levante . Il Real Madrid è uscito vittorioso dal Santiago Bernabeu col rotondo punteggio di 2-0, grazie alle reti di Mbappé ed Asencio che hanno permesso ai padroni di casa di ridurre momentaneamente le distanze dal Barcellona in vetta alla classifica. Il Real è adesso a quota 48 punti in classifica - con una partita in più - ad una sola distanza dalla squadra di Hansi Flick che dovrà affrontare la Real Sociedad. Lo scenario perfetto per Arbeloa, ma al Bernabeu è andata in scena una fortissima contestazione contro il Real Madrid.

Il Real vince contro il Levante, ma quanti fischi...

I recenti risultati negativi raccolti dai Blancos non hanno di certo reso felici i tifosi delle merengues: la sconfitta in finale contro il Barcellona nella Supercoppa di Spagna e quella contro l'Albacete che ha portato all'eliminazione dalla competizione i Blancos, hanno ovviamente lasciato l'amaro in bocca ai tifosi. La dimostrazione concreta della loro delusione è arrivata nel corso del match odierno, in quanto si sono fatti sentire fischiando la squadra durante il riscaldamento e nella prima parte della partita col Levante: Bellingham e Vinicius quelli presi più di mira, anche Valverde fra i più contestati e non sono mancati gli inviti per Florentino Perez a dimettersi. Fra i pochi a salvarsi dalle contestazioni i prodotti del vivaio, Asencio e Gonzalo Garcia, col Real che ci ha messo quasi un'ora per venire a capo dei valenciani: 2-0 il finale, maturato nella ripresa, con i gol di Mbappé su rigore al 58' e Asencio sette minuti dopo. Un 2-0 che riporta i blancos per il momento a -1 dal Barcellona, di scena domani a San Sebastian contro la Real Sociedad.

La "Panolada" dei tifosi del Real

Al termine del primo tempo del match tra Real Madrid e Levante, è andata in scena una fortissima contestazione da parte dei tifosi, i quali agli innumerevoli fischi rivolti ai propri calciatori, hanno abbinato la "fazzolettata" sventolando fazzoletti e sciarpe bianche in segno di protesta. Non è la prima volta che a Madrid si verifica un evento del genere, con i tifosi dei Blancos che nell'ormai lontano 2017 realizzarono la cosiddetta "pañolada" in segno di protesta contro la squalifica inflitta dall'arbitro a Cristiano Ronaldo. Un evento dunque che non è nuovo tra la tifoseria dei Blancos, tutt'altro che soddisfatti dai recenti risultati del proprio club.