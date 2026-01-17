Tuttosport.com
Panolada come ai tempi di Cristiano Ronaldo, il Real vince ma è nella bufera

I padroni di casa conquistano tre punti importanti grazie alle reti di Mbappé ed Asencio, riducendo le distanze dal Barcellona. Ma la contestazione dei tifosi...
LigaReal Madrid
Panolada come ai tempi di Cristiano Ronaldo, il Real vince ma è nella bufera © Getty Images

Buona la prima in Liga per il nuovo tecnico del Real Madrid nonché ex calciatore dei Blancos, Alvaro Arbeloa. Se l'esordio assoluto sulla panchina del Real è stato da dimenticare, a seguito della brutta sconfitta rimediata in Coppa del Re contro l'Albacete - club che milita in Segunda Division, momentaneamente al 17° posto in classifica -, lo stesso non si può dire per il match casalingo andato in scena quest'oggi contro il Levante. Il Real Madrid è uscito vittorioso dal Santiago Bernabeu col rotondo punteggio di 2-0, grazie alle reti di Mbappé ed Asencio che hanno permesso ai padroni di casa di ridurre momentaneamente le distanze dal Barcellona in vetta alla classifica. Il Real è adesso a quota 48 punti in classifica - con una partita in più - ad una sola distanza dalla squadra di Hansi Flick che dovrà affrontare la Real Sociedad. Lo scenario perfetto per Arbeloa, ma al Bernabeu è andata in scena una fortissima contestazione contro il Real Madrid.

Il Real vince contro il Levante, ma quanti fischi...

I recenti risultati negativi raccolti dai Blancos non hanno di certo reso felici i tifosi delle merengues: la sconfitta in finale contro il Barcellona nella Supercoppa di Spagna e quella contro l'Albacete che ha portato all'eliminazione dalla competizione i Blancos, hanno ovviamente lasciato l'amaro in bocca ai tifosi. La dimostrazione concreta della loro delusione è arrivata nel corso del match odierno, in quanto si sono fatti sentire fischiando la squadra durante il riscaldamento e nella prima parte della partita col Levante: Bellingham e Vinicius quelli presi più di mira, anche Valverde fra i più contestati e non sono mancati gli inviti per Florentino Perez a dimettersi. Fra i pochi a salvarsi dalle contestazioni i prodotti del vivaio, Asencio e Gonzalo Garcia, col Real che ci ha messo quasi un'ora per venire a capo dei valenciani: 2-0 il finale, maturato nella ripresa, con i gol di Mbappé su rigore al 58' e Asencio sette minuti dopo. Un 2-0 che riporta i blancos per il momento a -1 dal Barcellona, di scena domani a San Sebastian contro la Real Sociedad.

La "Panolada" dei tifosi del Real

Al termine del primo tempo del match tra Real Madrid e Levante, è andata in scena una fortissima contestazione da parte dei tifosi, i quali agli innumerevoli fischi rivolti ai propri calciatori, hanno abbinato la "fazzolettata" sventolando fazzoletti e sciarpe bianche in segno di protesta. Non è la prima volta che a Madrid si verifica un evento del genere, con i tifosi dei Blancos che nell'ormai lontano 2017 realizzarono la cosiddetta "pañolada" in segno di protesta contro la squalifica inflitta dall'arbitro a Cristiano Ronaldo. Un evento dunque che non è nuovo tra la tifoseria dei Blancos, tutt'altro che soddisfatti dai recenti risultati del proprio club.

