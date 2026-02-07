Barcellona, tris al Maiorca e allungo in classifica sul Real Madrid. Rinviata Rayo-Oviedo

Rinviata Rayo-Oviedo

La Liga ha disposto il rinvio del match tra Rayo Vallecano e Real Oviedo a poche ore dal calcio d'inizio previsto per oggi alle 14 all'Estadio de Vallecas. Al momento, resta da definire il nuovo giorno in cui verrà recuperata. La decisione è stata ufficializzata a "tutela dell'integrità fisica dei giocatori - si legge nella nota -. La decisione è stata presa dopo aver constatato che, al momento, il terreno di gioco non offre le garanzie necessarie per disputare la partita in condizioni di sicurezza", spiega la Liga, che comunque riconosce i "notevoli sforzi" compiuti dalla società per permettere che la gara si svolgesse "regolarmente. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse durante l'esecuzione dei lavori, così come le previsioni per le prossime ore, con piogge continue, hanno impedito che il prato raggiungesse lo stato ottimale necessario".