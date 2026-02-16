Barcellona ribaltato dal Girona nel finale: Yamal sbaglia un rigore, il Real resta primo

Il Barcellona cade sul campo del Girona nel posticipo del lunedì sera che chiude il turno del campionato di Liga. I blaugrana perdono in trasferta e falliscono il controsorpasso al Real Madrid, che ha vinto 4-1 contro la Real Sociedad ed è ora in testa alla classifca della massima serie spagnola con 60 punti. Il Barca, invece, rimedia la quarta sconfitta stagionale in Liga e resta secondo a quota 58.