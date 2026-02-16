Barcellona ribaltato dal Girona nel finale: Yamal sbaglia un rigore, il Real resta primo

Il Barcellona cade sul campo del Girona nel posticipo del lunedì sera che chiude il turno del campionato di Liga. I blaugrana perdono in trasferta e falliscono il controsorpasso al Real Madrid, che ha vinto 4-1 contro la Real Sociedad ed è ora in testa alla classifca della massima serie spagnola con 60 punti. Il Barca, invece, rimedia la quarta sconfitta stagionale in Liga e resta secondo a quota 58.
Barcellona ko, vince il Girona
Il primo tempo termina senza reti, caratterizzato dal rigore sbagliato da Yamal proprio nei minuti di recupero prima dell'intervallo. Il Barcellona sblocca l'incontro al 59' con Cubarsi ma poi si fa rimontare dopo appena tre minuti dalla rete di Lemar per i padroni di casa, che all'87' trovano anche il gol della vittoria con Beltran. Il Girona ottiene il successo e sale a quota 29 punti. Si ferma, invece, il Barcellona.