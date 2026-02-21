Straordinaria vittoria per 2-1 dell'Osasuna di Alessio Lisci in casa contro il Real Madrid, nella 25esima giornata della Liga. Decisive le reti di Budimir (rigore) al 38' e di Garcia al 90', in mezzo il momentaneo pareggio dei blancos con un guizzo di Vinicius (73'). Con questo successo l'Osasuna sale a 33 punti in classifica, mentre il Real Madrid - primo - resta fermo a quota 60, con il Barcellona, domani impegnato in casa contro il Levante, che potrebbe scavalcarlo in vetta. Pareggio per 1-1 tra Real Betis e Rayo Vallecano. Accade tutto nel primo tempo con i padroni di casa in vantaggio al 16' con un guizzo di Bakambu, al 42' la risposta degli ospiti con la rete di Palazon. Con questo pari il Real Betis si porta a 42 punti in classifica, mentre il Rayo Vallecano sale a quota 26.

Pari tra Sociedad e Oviedo, poker Atletico Rocambolesco pareggio per 3-3 tra Real Sociedad e Real Oviedo. Ospiti avanti di due reti con la doppietta di Vinas, poi il ribaltone dei padroni di casa che calano il tris con Oskarsson (doppietta) e Caleta-Car, ma al minuto 92 è Bailly a siglare la rete del definitivo pari. Con questo pareggio la Real Sociedad sale a 32 punti in classifica, mentre il Real Oviedo resta ultimo a quota 17. Vittoria netta, infine, per l'Atletico Madrid, che vince 4-2 in casa contro l'Espanyol grazie alla doppietta di Sorloth e alle reti di Simeone e Lookman.