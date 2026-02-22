Tuttosport.com
Il Barcellona torna in testa: tris al Levante e Real scavalcato! Ok Villarreal, crollo Lione

I blaugrana ritrovano i 3 punti grazie al successo interno sulle Granotes e superano i Blancos al primo posto. Bene il Sottomarino giallo, cade la formazione di Fonseca
2 min
LigaBarcellonaBundesliga
Il Barcellona torna in testa: tris al Levante e Real scavalcato! Ok Villarreal, crollo Lione© EPA

Successo senza imprevisti per il Barcellona, che supera in casa il Levante (fermo al penultimo posto) con il finale di 3-0. Un risultato valido per la 25ª giornata di campionato e che porta le firme di Bernal (4'), De Jong (32') e Fermin Lopez (81'). I blaugrana ritrovano così il sorriso dopo il ko nel derby con il Girona e tornano al comando della classifica con 61 punti e un vantaggio di una lunghezza sul Real Madrid, che sabato 21 è uscito sconfitto dal campo dell'Osasuna. La prossima giornata, Barça e Real riceveranno rispettivamente Villarreal (28/02) e Getafe (02/03). Fra gli altri incontri di giornata, il Siviglia guadagna quota salvezza grazie al successo esterno sul Getafe, mentre il Celta Vigo si accomoda al 6º posto grazie i 3 punti conquistati nella gara interna con il Maiorca (a sua volta rimasto impantanato in zona retrocessione). Bene anche il Villarreal, che in casa rimonta il vantaggio del Valencia e consolida il 3º posto grazie al 2-1 finale. 

Pari Stoccarda. Crolla il Lione di Fonseca

Cala il sipario sulla 23ª giornata di Bundesliga, che domenica 22 ha conosciuto le vittorie interne di Friburgo e St. Pauli rispettivamente contro Borussia Monchengladbach e Werder Brema, rimaste a loro volta intrappolate nella corsa salvezza: entrambi i successi decisi con il finale di 2-1. Termina invece in parità la sfida tra lo Stoccarda e l'Heidenheim fanalino di coda, con la formazione di Hoeness che evita il ko nel finale con la rete del definitivo 3-3. Passando in Francia, il Lione di Fonseca crolla sul campo dello Stasburgo, dove si arrende col finale di 3-1 e spreca così l'occasione di accorciare sul Lens al 2º posto. Bene il Lilla, che vince di misura sul campo dell'Angers e il Nantes, che si aggiudica il duello salvezza grazie al 2-0 interno sul Le Havre. Termina invece in parità la gara tra Nizza e Lorient: 3-3 il finale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

