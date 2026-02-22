Il Barcellona torna in testa: tris al Levante e Real scavalcato! Ok Villarreal, crollo Lione

Successo senza imprevisti per il Barcellona, che supera in casa il Levante (fermo al penultimo posto) con il finale di 3-0. Un risultato valido per la 25ª giornata di campionato e che porta le firme di Bernal (4'), De Jong (32') e Fermin Lopez (81'). I blaugrana ritrovano così il sorriso dopo il ko nel derby con il Girona e tornano al comando della classifica con 61 punti e un vantaggio di una lunghezza sul Real Madrid, che sabato 21 è uscito sconfitto dal campo dell'Osasuna. La prossima giornata, Barça e Real riceveranno rispettivamente Villarreal (28/02) e Getafe (02/03). Fra gli altri incontri di giornata, il Siviglia guadagna quota salvezza grazie al successo esterno sul Getafe, mentre il Celta Vigo si accomoda al 6º posto grazie i 3 punti conquistati nella gara interna con il Maiorca (a sua volta rimasto impantanato in zona retrocessione). Bene anche il Villarreal, che in casa rimonta il vantaggio del Valencia e consolida il 3º posto grazie al 2-1 finale.