Derby show tra Betis e Siviglia: finisce 2-2, in gol anche Alexis Sanchez. Vince il Valencia

La quinta forza della Liga, ovvero il Real Betis, è stata fermata, sul 2-2, nel derby dai "cugini" del Siviglia. All'Estadio de La Cartuja doppio vantaggio per i biancoverdi, in gol nel primo tempo con Antony e Fidalgo. Cambia la musica nella ripresa e i biancorossi pareggiano i conti con le reti dell'ex Udinese e Inter Alexis Sanchez e di Isaac Romero. Vince in trasferta il Celta Vigo che batte 2-1 il Girona: padroni di casa avanti con Vanat ma raggiunti e sorpassati nella ripresa dalla firma di Jutgla e dall'autorete di Vitor Reis.