Derby show tra Betis e Siviglia: finisce 2-2, in gol anche Alexis Sanchez. Vince il Valencia

La quinta forza della Liga, ovvero il Real Betis, è stata fermata, sul 2-2, nel derby dai "cugini" del Siviglia. All'Estadio de La Cartuja doppio vantaggio per i biancoverdi, in gol nel primo tempo con Antony e Fidalgo. Cambia la musica nella ripresa e i biancorossi pareggiano i conti con le reti dell'ex Udinese e Inter Alexis Sanchez e di Isaac Romero. Vince in trasferta il Celta Vigo che batte 2-1 il Girona: padroni di casa avanti con Vanat ma raggiunti e sorpassati nella ripresa dalla firma di Jutgla e dall'autorete di Vitor Reis.
Osasuna ko, vince il Valencia
Termina 2-2 la prima gara della domenica della Liga, ovvero Elche-Espanyol. All'Estadio Manuel Martinez Valero, vanno avanti gli ospiti con la rete di Kike Garcia al 7'; rispondono i pardoni di casa al 42' con il gol di Aguado. Nella ripresa di nuovo in vantaggio l'Espanyol, grazie al centro di Carlos Romero, e pareggio nel finale di Mir (su calcio di rigore). Espulso nel recupero, per somma di ammonizioni, Pickel: gli ospiti in dieci uomini resistono comunque e conquistano il pareggio. L'Osasuna del tecnico Alessio Lisci perde in trasferta, per 1-0, sul campo del Valencia nella 26esima giornata della Liga. All'Estadio de Mestalla gara decisa dalla rete del belga Largie Ramazani (su rigore), giuta a metà della ripresa.